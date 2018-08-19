Bayram tatili için kafa dinleyebileceğiniz rotalar

Aybüke SENGİR / [email protected]

Şehrin gürültüsünden, kalabalığından çok sıkıldık. Tüm yıl çalışıp bayram zamanı kendimize ancak vakit ayırabiliyoruz. Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için, her yanı gizli hazinelerle dolu ülkemizden birkaç köy seçtim. Keşfedilmemişliğin verdiği güzellik bambaşka… Bayram tatili için huzur ve dinginlik arayanlardansanız bu liste tam da size göre. İster masmavi sularda denizin tadını çıkarın, isterseniz yeşilliklerin içinde haftanın tüm yorgunluğunu atın, karar sizin.

EN GÜZEL DENİZ: KADIRGA KOYU - ÇANAKKALE

Burası Assos’ta tatil yapanların sık sık ziyaret ettiği bir köy. Çanakkale’ye bağlı olan bu küçük yerin yolları da kendisi de pek sevimli. Biliyorsunuz, Assos’un merkezi tarihi limanı ve taş binalarıyla ünlü. Ama özellikle de bayramda klostrofobik olma ihtimali epey yüksek. Çanakkale’de takılmak istiyor ve “Son bir denize gireyim”diyorsanız, o zaman sizi Assos’un yanı başındaki Kadırga Koyu’na alalım. Zira Kadırga Koyu, özellikle de koyun en sonundaki Bronz Motel’in çevresi, Türkiye’nin belki de en güzel denizine sahip. Denizi oldukça soğuk. Fazla sakin gelirse de, iki kilometre ötedeki Assos’ta rezervasyon yaptırmak kaydıyla, kalabalığa karışabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN KARAYİPLERİ: BADEM ADASI

Son zamanlarda ünlülerin magazinden kaçmak için gittiği ada diye bilinen bu ada, sessiz bir tatil için mutlaka gitmeniz gereken bir yer. Ada, İzmir Dikili’nin sevimli Badem Köyü’nde yer alıyor.

Ne de olsa yazın son tatili diyerek bu bayramı Türkiye’deki Karayipler’inde yani, Kalem Adası’nda butik bir konseptte geçirebilirsiniz. Adada yalnızca bir konaklama tesisi var. Yani erken rezervasyon şart. Gittiğinizde Bademli’nin yeşil tepelerine bakarak güneşlenip, masmavi denizin tadını çıkarıp, mutlaka dalış dersi alın.

BODRUM’DA DA DİNLENEBİLİYOR : MAZI KÖYÜ

Sessizlik ve Bodrum aynı cümlede neden yer almasın? Büyük şehirlerin bayram göçünün trafiğini atlatabilirseniz, son bir tatil denizi için Bodrum’un Mazı Köyü'nü tercih edebilirsiniz. Gece hayatı, lüks veya kalabalıkla işi olmayanların adres bellediği Mazı’nın denizi de bir o kadar güzel. Koy, anıt ağaçları ve zeytinlikleriyle yemyeşil. Minik pansiyonlarında kalabilir, gündüz denizinin, akşam deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

HALA BOZMAMIŞKEN: KAŞ

Eski halini bilenler için artık sıradanlaştı, hatta Bodrumlaştı diywbilir. Yine de Dalaman’dan Fethiye’ye gitmeyi, oradan bir vasıta değiştirip yaklaşık bir buçuk saatlik minibüs yolculuğunu göze alanlar çok değil. Yani sessiz bir kaçış noktası olma özelliğini hep koruyor Kaş. Fakat merkezi yeterince sakin gelmezse, yarımadada, Yunanistan’ın Meis Adası’na bakan balkonlu pansiyonlardan birinde kalabilirsiniz. Kaş’ın içinde denize daha çok iskelelerden giriliyor. Plajdan girmek isterseniz de minibüsle Kaputaş Plajı’na gidebilirsiniz. Kaş’a gelmişken mutlaka tekne turuna çıkın, ızgara ahtapot yemeden dönmeyin.

TARİH KOKAN TATİL: KALEKÖY – ANTALYA

Sakin tatil anlayışımı Kaş kesmedi ama çok uzaklaşmadan Antalya’da olayım diyorsanız, o zaman istikamet Kaleköy. 1. derece SİT alanı olan Kaleköy’e arabayla gidiş yok; bir şekilde Üçağız’a varmalı, oradan kalacağınız pansiyonun yollayacağı tekneyle geçmelisiniz. Ya da Kaş’ta bir gece konaklayıp tekne turuyla da ulaşabilirsiniz. Kaleköy de yapacağınız tatil tarih kokacak. Likya lahitlerinin arasında yüzebilir ve kanoya binebilir, akşamüzeri Bizans kalesine çıkıp 360 derecelik Kekova manzarasına inanamayabilir, gece kendinizi teknede gibi hissederek ayışığını izleyebilirsiniz. Burada kendinizden ve dalgalardan başka hiçbir şeyin sesini duymayacaksınız.

ADI ÜZERİNDE BİR ŞEHİR: SEFERİHİSAR - İZMİR

Sakin bir tatil demiştik değil mi? O zaman Türkiye’nin ilk Cittaslow yerleşkesini, yani Sakin şehrini yazmazsam olmazdı. İzmir’in Seferihisar ilçesinde balıkçı köyü Sığacık’ı mutlaka görün, burada Pazar günleri kurulan organik pazardan eve dönmeden alışveriş yapın, Teos antik kentini gezin, Akkum Plajı’nda yüzün. Denk gelirseniz Kale Meydanı’nda yazın konserler de oluyor. Ayrıca buraya kadar gelmişken Sığacık’a yarım saat uzaklıktaki Seferihisar Doğa Okulu’na bir uğrayın deriz. Zihninizi açacak bir yer olduğuna emin olabilirsiniz.

YOK BÖYLE BİR YEŞİL: İĞNEADA – KIRKLARELİ

Karadeniz’in masmavi deniziyle, Trakya’nın yemyeşil ormanın birleştiği bu cennet mekan doğal güzellikleriyle ve oksijeni bol temiz havasıyla sizi karşılayacak. Avrupa’nın en büyük Longoz ormanlarının bulunduğu İğneada, aynı zamanda Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine de sahip. İğneada Kırklareli’ne bağlı; İstanbul’a yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir yer. Denizi ter temiz, ormanı tam yedi tane gölü ve yabani hayvanlarıyla meşhur, doğası da bir o kadar muhteşem. Çadır ve pansiyon seçenekleri var. Bayramı burada geçirecekseniz su geçirmez botlarınızı alın; kökleri suda olan ağaçların arasında uzun yürüyüşlere çıkın. Tertemiz havasıyla akciğerlerinizi doldurun; bol bol da balık yiyin.