Bayram tatili kan gölüne döndü

17 Ağustos Cuma gününün mesai bitimiyle başlayan 9 günlük bayram tatiline yine trafik kazaları damga vurdu. Geride kalan 5 günde toplam 101 kaza gerçekleşti.

BAYRAMDA 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurban Bayramının ilk gününde meydana gelen 12 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 35 kişi de yaralandı.

Bayramın ikinci gününde ise 22 kaza oldu. 27 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 104 kişi de yaralandı.