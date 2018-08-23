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Bayram tatili kan gölüne döndü

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin 5. günü geride kalırken, meydana gelen kazalarda 82 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 02:48..
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Bayram tatili kan gölüne döndü

17 Ağustos Cuma gününün mesai bitimiyle başlayan 9 günlük bayram tatiline yine trafik kazaları damga vurdu. Geride kalan 5 günde toplam 101 kaza gerçekleşti.

Bayram tatili kan gölüne döndü

BAYRAMDA 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurban Bayramının ilk gününde meydana gelen 12 kazada  5 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 35 kişi de yaralandı.

Bayramın ikinci gününde ise 22 kaza oldu. 27 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 104 kişi de yaralandı.

Bayram tatili kan gölüne döndü

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17  Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) :   5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi :   8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) :   6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 27 ölü, 104 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 84 ölü,  383 yaralı ( 101 kaza)

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