Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Selim Selimoğlu ile dünya evine girecek olan şarkıcı Bengü, düğün için her ayrıntıyı düşündü.

Marmara bölgesi için sürekli ekranlara çıkıp deprem uyarısı yapan Kandilli Müdürü, bu kez tüm Türkiye'yi uyardı.

1 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

2 Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak Modaya da el atan Rihanna bir kez daha başarılı olmayı başardı. Barbadoslu sanatçı, New York Moda Haftası'nda kendi tasarımlarını tanıtacak.

3 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.

4 Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği için Almanya'da ırkçı saldırılara uğradı. Özil'i hedef gösteren Merkel, kendisi masummuş gibi tartışma biçimini beğenmediğini dile getirdi.

5 Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı Gemlik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazazede olay yerinde hayatını kaybetti.

6 Yemen'de Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürüldü Yemen ordusu, Beyda ilinde Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.