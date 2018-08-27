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Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönenler, haftaya başladı. Kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 07:57..
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Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Kurban Bayramı tatili için 9 günlük iznini kullananlar sahillere akın etti.

Ege ve Akdeniz'de sahiller, Karadeniz'de yaylalar doldu. Tatil bitti, şimdi iş vakti.

TATİL BİTTİ TRAFİK BAŞLADI

9 gün boyunca sessizliğin hakim olduğu İstanbul'da trafik çilesi yeniden ortaya çıktı.

Saatlerin 07.30'u göstermesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 30'lara çıktı. Köprü ve bağlantı yollarında sürücüler zor anlar yaşamaya başladı.

İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik yoğunluğu yok. Fakat Avrupa yakasına geçmek isteyenler trafik çilesini çekecek.

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

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