Bayram tatilinde acı bilanço: 39 ölü, 156 yaralı

3 günlük bayram tatilinde akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için Arefe günü sabah saatlerinden itibaren birçok vatandaş yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.

BİR GÜNDE 23 KAZA

Arefe günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

ÜÇ GÜNDE 156 KİŞİ YARALANDI

Bayramın ikinci günü olan Cumartesi günü ise saat 16.00’ya kadar Konya, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Ankara ve Karabük olmak üzere 7 kaza meydana geldi. Bu kazalarda da 9 yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Böylece, Arefe gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen 51 ayrı kazada, 39 kişi öldü, 156 kişi de yaralandı.