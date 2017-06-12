Bayram tatilinde İstanbul’da ulaşıma indirim

İstanbul'da bayram süresince toplu taşımayı özendirmek amacıyla toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirime gidilmesi ve bazı hatlara ek seferler konulması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar alındı.

TOPLU ULAŞIMA BAYRAM İNDİRİMİ

AK Parti ve CHP gruplarının ortak önerisi ile alınan karara göre, otobüs, özel halk otobüsleri, metrobüs, tramvay, nostaljik tramvay, metro, füniküler ve şehir hatları vapurlarında uygulanacak yüzde 50 indirim, 25 Haziran 2017 saat 06:00'dan 27 Haziran 2017 saat 24:00'e kadar geçerli olacak.