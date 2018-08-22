Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu

1 Bagajda taşınan koyunun nefes alması için farı söktü Adana'da, bir sürücü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için arka stop farını söktü.

2 7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayış 2 yıl önce 7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayan Amerikalı hava dalışçısı Luke Aikins'in rekor kırdığı o anlar izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

3 İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlıların birinci rotası Türkiye oldu. 85’i Tahran’dan İstanbul’a olmak üzere, toplam 128 uçak turist geldi.

4 Rusya'da uçağın motoru alev aldı Rusya'nın Soçi kentine gitmek için kalkış yapan uçağın bir müddet sonra motoru alev almaya başladı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda uçak kontrollü şekilde acil iniş yaptı.

5 Alman Dışişleri Bakanı'ndan ABD'siz ekonomi çağrısı Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Handelsblatt gazetesi için yazdığı makalede, "Avrupa İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsa Amerika’dan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak zorunda" dedi.

6 15 Temmuz gazisi 40. kez ameliyat oldu Akıncı Üssü'nde darbeci alçaklara direnirken bacağından 3 kurşunla yaralanan Mustafa Zorova, 2 yıldır yürüyemediğini ancak vatanın kurtulması için tüm uzuvlarını feda edebileceğini söyledi.