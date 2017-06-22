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Bayram trafiğine sıkı denetim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Ramazan Bayramı süresince yoğun trafik denetimleri yapılacak.

22.06.2017 - 15:16
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Denetimler kapsamında yarından itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda sabit ve hareketli denetimlerin yanı sıra helikopterler ile drone ve İHA'lardan da faydalanılacak.

RADAR ARAÇLARI GİZLENEREK DENETİM YAPMAYACAK

Bayram tatili süresince "tuzak radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetimler yapılmayacak, radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak.

Bayram trafiğine sıkı denetim

DENETİMLERDE VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Denetim bölgelerinde ekip ve personel görünürlüğü açısından reflektif yelekler giyilecek, hava durumuna göre dominit lambalar ile el fenerleri kullanılacak ve güzergahta araçların tepe lambaları açık olacak. Ekipler tarafından sürücülerle yüz yüze temas etmek amacıyla, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmadan araçlar durdurularak, saygı ve nezaket kuralları içerisinde hız yapmamaları, ön ve arka emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Denetimlerde ayrıca sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edilecek.

Bayram trafiğine sıkı denetim

KAZALARIN SIKLIKLA MEYDANA GELDİĞİ NOKTALARDA DENETİM

Yaklaşık 17 bin personelin katılacağı denetimlerde, son 10 yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergahta önlemler arttırılacak. Bu güzergahlarda 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek. 26 anayol güzergahında toplam 79 saat helikopterle havadan yapılacak denetimlerin yanı sıra, yolcu otobüsleri de yolcu görünümlü sivil polislerce denetlenecek. Daha önceki yıllarda kazaların sıklıkla tekrarlandığı güzergahlarda sivil ekipler de görev yapacak. Halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri ve mezarlıklarda da önlem alan yetkililer, bayram süresince özel izne tabi araçların karayollarına çıkmalarına izin vermeyecek.

Bayram trafiğine sıkı denetim

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Ayrıca vatandaşları bilinçlendirmek için Emniyet Genel Müdürlüğünce kamu spotları hazırlanırken, GSM operatörleri ile işbirliği yapılarak hazırlanan trafik uyarı ve ikazları telefon abonelerine ulaştırılacak. Trafiğin yoğun olduğu ve kazaların sıklıkla meydana geldiği 04.00-08.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında trafik denetimleri sıklaştırılacak. Hava koşulları takip edilerek, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirler geliştirilecek.

Bayram trafiğine sıkı denetim

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ÖNLEMLER

Yoğunlaştırılmış uygulamalar öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünce sürücüleri uyarmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, İstanbul yolu 22. kilometrede gerçekleştirilen uygulamalara Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz de katıldı. Akdeniz, özellikle yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde emniyet kemeri takmayan yolcuları uyararak, kaza anında ölüm olaylarının yüzde 75'inin emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığını vurguladı. Akdeniz, kemerlerini takan yolcuları ve otobüs personelini ise tebrik etti. 2016 yılında 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sırasında, 135 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 8 bin 9 vatandaşın ise yaralandığını hatırlatan Akdeniz, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ile bu yıl aynı acıların yaşanmaması için havadan ve karadan çok yoğun önlemler aldıklarını vurguladı.

Bayram trafiğine sıkı denetim

"KAZALARIN YÜZDE 90'I SÜRÜCÜ HATASINDAN KAYNAKLI"

Karayollarının standartlarının birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu Türkiye'de, kaza ve buna bağlı ölüm ile yaralanma olaylarının daha yüksek olduğunu vurgulayan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Yaptığımız veri analizlerinde de hataların yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklı olduğu görülmekte. Aslında bütün bu kurallar sürücülerimiz tarafından bilinmektedir. Temel sorunumuz, sürücülerimiz sahip oldukları trafik kuralları bilgilerini davranışlarına yansıtmamaktadır. Ancak basit gibi görülen bir trafik kural ihlali yüzünden hayattan kopmalarını ve sevdiklerinden ayrı kalmalarını kabullenemiyoruz. Biz onları seviyoruz, lütfen onlar da bizim onları sevdiğimiz kadar kendilerine kıymet versinler. Sürücülerin yanında bulunan vatandaşlarımız da olası bir kural ihlalinde hem kendi sürücülerini hem de diğer araç sürücülerini 155'e ihbarda bulunsunlar."

Bayram trafiğine sıkı denetim

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