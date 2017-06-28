Bayram dönüşü kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Ailesiyle Kütahya'daki yakınlarını ziyaretten dönen 24 yaşındaki Mehmet Ay, yönetimindeki 06 F 6575 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince sulama kanalına çarptı. Motoru metrelerce uzağı fırlayan otomobil şarampole devrilip ters döndü. Yoldan geçenler yardıma koşarak sürücü Mehmet Ay ile aile fertleri Gülşen Ay, Şerife Ay, Ali Hakan Ay ve Şaban Onur Can'ı sıkıştığı otomobilden çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerini yaralıları ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralılardan Ali Hakan Ay ile Gülşen Ay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.



















