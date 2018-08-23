Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Bayram ziyaretinden dönen 34 yaşındaki Bünyamin Özköylü yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan Tuğba Özköylü (25), Rukiye Ö. (15), Sudenaz Ç. (12), Huriye Melek Ö. (11) ve 3 yaşındaki Ali Berkay Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk tedavileri yapılan sürücü Bünyamin Özköylü ile 8.5 aylık hamile olan Tuğba Özköylü, Konya’ya sevk edildi. Bu arada ailenin Konya’nın Çumra ilçesinden Karaman’daki yakınlarının yanına bayram ziyaretine geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



