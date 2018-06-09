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Bayramda 11 milyar lira ciro beklentisi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tatlı, giyim ve seyahatle birlikte bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyar liraya çıkacağını tahmin etmekteyiz" dedi.

AA | 09.06.2018 - 12:27..
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 300'ü aşkın sektörün Ramazan Bayramı'na hazır olduğunu, bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyar liraya çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bayramda 11 milyar lira ciro beklentisi

Palandöken, yazılı açıklamasında, bayram hareketliliğinin başladığını ve 300'ü aşkın sektörde esnafın da hazırlıklarını tamamladığını aktardı.

10-11 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Bayramda şekerleme tatlı sektöründe 1,5 milyar liranın üzerinde, giyim sektöründe ise 7-8 milyar liralık ciro öngördüklerine işaret eden Palandöken, 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Palandöken, "Ramazan Bayramı'nda toplamda 10-11 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, korsan satıcılara karşı uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

"Alışverişin yoğunlaştığı her dönemde olduğu gibi yine merdiven altı sahte ürünler satan tatlıcı, baklavacılar ve fason giysi satanlar olacaktır. Vatandaşımızın daha ucuz olsun diye onları tercih etmemesi gerekiyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, dolar ve kur artışı fiyatlara mecburen yansıyor. Fiyatlar ne kadar artarsa artsın, esnafımızda her keseye uygun ve her çeşit giyim, gıda ürünü var. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı."

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