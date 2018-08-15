Bayramda 30 milyon kişi yollarda olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını anımsatarak, karayolları başta olmak üzere demiryolları, denizyolları ve havayollarında gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

30 MİLYON YOLLARDA OLACAK

Bayram süresince 30 milyona yakın vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini ifade eden Turhan, bayram tatili boyunca Cumhurbaşkanı Kararı ile yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını söyledi.

TRENLERDE EK SEFERLER YAPILACAK

Turhan, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlerde ek sefer ve vagonlarla ilave 54 bin koltuk kapasitesinin sağlanacağını dile getirdi.

Bu kapsamda 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta Ankara-İstanbul hattında karşılıklı işleyecek ek yüksek hızlı trenlerle ilave 3 bin 288 koltuk kapasitesinin oluştuğuna işaret eden Turhan, ayrıca İzmir Mavi Treni'ne 1 pulman, Doğu Ekspresi'ne 1 kuşet 2 yataklı, Güney-Kurtalan Ekspresi'ne 1 yataklı, Van Gölü Ekspresi'ne 1 pulman, Erciyes, Fırat ve Toros ekspresleri ile Halkalı-Kapıkule, Halkalı-Uzunköprü, Uşak-Basmane, Kütahya-Balıkesir, Islahiye-Mersin hatlarında işleyen bölgesel trenlere ikişer pulman vagon eklendiğini, bayram nedeniyle toplam ilave 54 bin koltuk kapasitesi sağlandığını kaydetti.

16-27 AĞUSTOS'TA ZORUNLU OLMADIKÇA ÇALIŞMALARA ARA VERİLECEK

Havayolları ile denizyollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayram süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 70 artış göstereceğini belirtti.

Turhan, bayram trafiğinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarına dikkati çekti:

"Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, bayram trafiğini etkilememek üzere 16-27 Ağustos döneminde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilecek. Yol güzergahlarındaki eksik trafik işaret levhaları, oto korkuluk ve kenar dikmeleri üzerindeki reflektif malzemeler tamamlanacak, kirlenenler temizlenecek. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu, ulaşımın tek platformdan gidiş-geliş olarak sağlandığı bölünmüş yol kesimleri sürücülerin yanılgıya düşmelerini önlemek için işaretlenecek, daha önce yapılan işaretlemeler gözden geçirilecek, servis yollarının standartlara uygun halde bulundurulması sağlanacak. Kısa süreli çalışmalar derhal bitirilecek, çalışmaların tamamlandığı kesimlerdeki işaret levhaları kaldırılacak."

SÜRÜCÜLER YOLA ÇIKMADAN YOL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALSIN

Turhan, sürücülerin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Karayolları Yol Danışma biriminin 0 312 449 86 60 ve 449 87 30 no'lu telefonlarından veya ücretsiz Alo 159 hattından KGM'nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren "Güzergah Analizi" programından ve "Yol Durumu" sayfalarından bilgi edinerek, mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarının güvenli bir seyahat için önemli olduğunu dile getirdi.

KİMSENİN BAYRAMINI ACIYA DÖNÜŞTÜRMEYİN

Bakan Turhan, ulaşımdan ve erişimden sorumlu bakanlık olarak amaçlarının, vatandaşın bölünmüş yollarla, yüksek hızlı trenlerle, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu söyledi:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğunlaşan zamanlarda daha özen göstersinler. Uykusuz, alkollü yola çıkmasınlar. Yola çıkmadan mutlaka araçlarının bakımlarını yaptırsınlar. Kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."