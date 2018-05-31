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Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala turizmciler bayram hazırlıklarına başladı.

AA | 31.05.2018 - 18:37..
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Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kısa olacak. Arife günü perşembeye, bayram ise cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Vatandaşlar da bu bayram tatilini değerlendirmek için yurt içinde ve yurt dışında tatil planları yapıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını düşündüklerini söyledi.

Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

SAHİL KESİMLERİNE TALEP FAZLA

Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi turlarda talebin sahil kesimlerine oluyor. Bağlıkaya talebin yoğunlaştığı bölgelerle ilgili şöyle konuştu: "Antalya'da Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris, Fethiye Çeşme ve Alaçatı'ya talep yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz ve GAP turları da kültür turları kapsamında talep gören destinasyonlar."

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