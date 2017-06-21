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Bayramda drone'lu trafik denetimi

Ramazan Bayramı kapsamında karayollarındaki yoğunluk nedeniye Emniyet bir dizi önlemler aldı.

21.06.2017 - 21:23
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Çorum'un Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimlerinin sıklaştırılacağı vurgulanan açıklamada, başta Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara karayolları olmak üzere yoğun trafik akışının yaşanacağı bölgelerde ilk kez drone ile havadan denetim gerçekleştirileceği bildirildi.

SÜRÜCÜLER DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Sivil ihbarlı denetimlerle de karayolunda emniyet kemeri kullanmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüler hakkında güzergahta bulunan resmi ekipler tarafından işlem yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın huzurlu şekilde yolculuk yapabilmesi için bayram süresince gece 73 ayrı trafik ekibi ve 146 trafik personeli, gündüz ise 92 trafik motorize ekibi ve 214 trafik polisi ile denetimler sıklaştırılacak. Ayrıca resmi ve sivil radar araçları ile hız denetimleri yapılacak. Denetimler, kazaların yoğunlaştığı bölgelerde artırılacak. Gerekirse 5-10 kilometrede resmi ve sivil ekipler vasıtası ile görev alınacak. Tüm denetimlerde özellikle ön ve arka koltukta emniyet kemeri kullanımı konusunda hassas olunacak, kurallara uymayan sürücülere gerekli idari işlem yapılacak."

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