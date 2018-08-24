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Bayramda Muğla nüfusu 12 milyona ulaştı

Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Marmaris, Datça gibi yerlere turist akını nufüs patlamasına neden oldu.

İHA | 24.08.2018 - 14:15..
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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7 gününde Muğla ve ilçelerine giriş yapan araç sayısı ve ziyaretçi sayısı Muğla tarihinin rekorunu kırdı. Bir haftalık sürede Muğla’ya giriş yapan araç sayısının 1,5 milyona, gelen yerli turist sayısının da 10 milyona ulaştığı açıklandı.

7 GÜNDE MUĞLA’NIN NÜFUSU İSTANBUL’A YAKLAŞTI

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turistik ilçeleri ile yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilcilerin akınına uğradı.

Bayramda Muğla nüfusu 12 milyona ulaştı

Son iki yıldır bayram tatillerinde turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla’ya Kurban Bayramı tatilinin başladığı günden bugüne kadar 10 milyona yakın yerli turist geldi.

2 MİLYONU YABANCI TURİST

Yaklaşık 2 milyon yabancı turist ile birlikte Muğla nüfusu 12 milyona yaklaştı.

Bayramda Muğla nüfusu 12 milyona ulaştı

YER BULAMAYANLAR ÇADIR KURDU

Rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler tatil beldelerinde otel, apart, pansiyon ararken, boş oda bulamayan tatilciler ya araçlarında konakladı ya da Antalya’ya yöneldi. Çadır ile gelen tatilciler ise çadırlarında tatillerini geçirmeyi tercih etti. Muğla’da denize kıyısı bulunmayan Yatağan ve Kavaklıdere dışındaki tüm ilçelerde konaklama tesisleri doldu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yer bulamayan tatilciler Muğla merkez ilçe Menteşe’deki otelleri tercih etti.

Bayramda Muğla nüfusu 12 milyona ulaştı

BODRUM İLK SIRADA

Muğla’ya gelen yerli turist ve araç sayısında ilk sırayı Bodrum aldı. Günlük ortalama 71 bin araç girişinin olduğu Bodrum’u 60 bin araç ile Fethiye, 38 bin araç ile Marmaris izledi. Muğla geneline 7 günde gelen araç sayısının ise yaklaşık 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bodrum’a günlük havayolu ve araçlar ile 450 bin, Fethiye’ye 400 ve Marmaris’e de 350 bin, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça, Seydikemer ve Milas ilçeleri ile birlikte toplam 10 milyon ziyaretçinin Muğla’ya geldiği tahmin ediliyor.

Bayramda Muğla nüfusu 12 milyona ulaştı

YÜZDE 100 DOLULUK

Fethiye Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, "Çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Bayram nedeniyle otellerimiz yüzde 100’lük doluluğa ulaştı. Çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Trafik tıkanma noktasına geldi. Yer bulamayan misafirlerimiz çadırlarını kurdular Fethiye’de. Bundan sonraki süreçte tabi Fethiye gelen ve tatile çıkan misafirlerimizin kazasız bir şekilde evlerine dönmelerini arzuluyoruz" dedi.

Bayramda Muğla nüfusu 12 milyona ulaştı

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