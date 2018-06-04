Bayramda şehirde kalanlar için rehber

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bu sefer sözümüz şehirde kalanlara, İstanbul’da ne yapacağım diye düşünmeyin. Bayramda şehir ya da yurt dışına çıkamayanlara İstanbul harika bir fırsat sunuyor. Şehirde az insan olacağı için, yaşadığımız kenti hazır boş bulmuşken deneyimleyin derim.

8 BİN YILLIK TARİHİ YARIMADA

Müzeleri ve tarihi eserleriyle yerli-yabancı binlerce turistin ilk uğrak yeri olan Tarihi Yarımada’yı gezmenin en güzel zamanı bayramlar. İstanbul’un UNESCO Dünya Mirası listesini gezmeye ne dersiniz? Bir gününüzü ayırıp Sultanahmet Camii’ni, Ayasofya’yı, Yerebatan Sarnıcı’nı ve sayısız tarihi yeri, İstanbul hazır kalabalık değilken gezin.

PRENS ADALARI

Bayram geldiğinde fırsat bu fırsat diyerek tek bir vapura atlayıp Heybeliada, Burgazada ve Büyükada’ya gitmenin tam zamanı. Bayram tatili için insanlar daha uzak yerleri tercih edeceği için bayram gezme listenizde adalar da bulunsun. Heybeliada’da Değirmen Burnu’nu, Ruhban Okulu’nu ve Aya Yorgi Kilisesi’ni gezmeden, Burgazada’nın küçük koylarında yüzmeden, Büyükada’da bisiklet turu yapmadan dönmeyin.

İSTANBUL’UN YAZLIK YERİ KİLYOS

Kilyos, sizi İstanbul dışına çıkarmadan yazlık keyfi sürmenizi sağlıyor. Sahilinde bulunan beachleri bin kişilik kapasiteleriyle; deniz, kum, spor aktiviteleri ve çocuklar için yapılmış oyun alanlarıyla özellikle bayramda İstanbul dışına çıkamayanlar için tercih sebebi olabilir.

OYUNCAK DÜNYASINA YOLCULUK

Bu bayram çocuğumun dediği olsun diyorsanız, Kadıköy’deki İstanbul Oyuncak Müzesi Sunay Akın’ın 20 yıllık emeğini listenize ekleyin. Burası hem çocuklar hem de büyükler için defalarca kez gitmenizi sağlayacak detaylarla dolu. 18. yüzyılın başlarından, günümüze uzanan oyuncaklar 40’tan fazla ülkeden gelmiş.

ÇOCUK DOSTU MÜZELER

Bahsedeceğim müzeler, çocukları müzenin bir parçası haline getirmeye çalışmışlar. Haliç’teki Rahmi Koç Müzesi, Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi, Tepebaşı’ndaki Pera Müzesi ve Beyoğlu'ndaki İstanbul Modern Müzesi yaz döneminde çocuklara özel programlar düzenliyor. Yine çocuklar için tek günlük etkinlikler ve atölye çalışmaları da var. Bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz, bazen de devlet okulu öğrencilerinin bedelsiz yararlanabileceği programlar oluyor, gitmeden arayabilirsiniz.

DEV AKVARYUMLAR

Florya’da bulunan dev akvaryumda, sadece dünyadaki tüm çeşit balıkları görmekle kalmıyorsunuz, Amazon Ormanları bölümü, aynalı labirentte yol bulma, helikopter simülatörü ile İstanbul semalarında turlama da yapabiliyorsunuz. Bir benzeri de Tuzla’da var; üstelik haftanın her günü gece yarısına kadar açık.