Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkan Uzungö'de bayram tatilini fırsat bilen yerli-yabancı turistler, bölgeye akın etti.

Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'e daha çok Körfez ülkelerinden turistler geldi.

Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkarırken, özçekim de yaptı.

Bayramda Uzungöl trafiği ViDEO

Bölgedeki otel ve konaklama tesisleri ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ramazan Bayramı'nda Uzungöl'deki doluluk oranı, otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Uzungöl´e araçlarıyla gelenler, girişte 10 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. Dik yokuşta dur- kalk yapan bazı sürücülerin araçları arızalandı. Yolda kalan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

Bayram tatili için Giresun´dan Uzungöl´e ailesiyle birlikte gelen Ömer Ege, "10 kilometreyi bulan araç kuyruğu var. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Ailecek perişan olduk." dedi.

Bayram tatilini Uzungöl´de geçirmek için İstanbul´dan geldiğini belirten Yusuf Dilber de "Karadeniz başlı başına bir turizm cenneti ama Uzungöl dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Sırf Uzungöl´ü görebilmek için neredeyse her yıl geliyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da yine de görülmeye değer bir yer." dedi.