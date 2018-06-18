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Bayramda Uzungöl trafiği

Eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistin uğrak noktası Uzungöl bayramda da tıklım tıklım doluydu.

DHA | 18.06.2018 - 08:36..
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Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkan Uzungö'de bayram tatilini fırsat bilen yerli-yabancı turistler, bölgeye akın etti.

Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'e daha çok Körfez ülkelerinden turistler geldi.

Bayramda Uzungöl trafiği

Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkarırken, özçekim de yaptı.

Bayramda Uzungöl trafiği ViDEO

Bölgedeki otel ve konaklama tesisleri ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ramazan Bayramı'nda Uzungöl'deki doluluk oranı, otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti.

Bayramda Uzungöl trafiği

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Uzungöl´e araçlarıyla gelenler, girişte 10 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. Dik yokuşta dur- kalk yapan bazı sürücülerin araçları arızalandı. Yolda kalan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

Bayram tatili için Giresun´dan Uzungöl´e ailesiyle birlikte gelen Ömer Ege, "10 kilometreyi bulan araç kuyruğu var. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Ailecek perişan olduk." dedi.

Bayramda Uzungöl trafiği



İşletme sahibi Gökhan Kazaz ise "Yol eksikliğinden dolayı burada kaldık. Yokuş çıkarken dur- kalk yapan araçların çoğu arıza verdi. Uzungöl´ün trafik çilesinden kurtulması için merkezden geçmeyen bir alternatif yol yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Bayram tatilini Uzungöl´de geçirmek için İstanbul´dan geldiğini belirten Yusuf Dilber de "Karadeniz başlı başına bir turizm cenneti ama Uzungöl dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Sırf Uzungöl´ü görebilmek için neredeyse her yıl geliyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da yine de görülmeye değer bir yer." dedi.

Bayramda Uzungöl trafiği

Bayramda Uzungöl trafiği

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