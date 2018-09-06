Bayramı ülkelerinde geçiren 3 bin Suriyeli döndü

Kilis Valiliği'nin izniyle, 1- 18 Ağustos günlerinde, 35 bin 840 Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti. Suriyeliler, 3 Eylül'den itibaren Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

BAYRAMI ÜLKELERİNDE GEÇİRDİLER

Bu sabahtan beri de çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Türkiye'ye geldi. Sınır hattında işlemleri yapılan ve eşyaları aranarak, Türkiye'ye alınan Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

3 BİN SURİYELİ

Suriyeliler, ayrıca Esad rejiminin İdlib'e yönelik harekatının engellenmesini istedi. Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden bugüne kadar 3 bini, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.