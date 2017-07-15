Bayramlaşmaya giden Suriyeliler'den 9 bin 38'i dönmedi

Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine geçiş yaptı. Suriyelilerin Türkiye'ye dönmek için verilen süre bitti.

EKSİK AŞILAR YAPILDI

Suriyeliler, için valiliğin dönüş için tanıdığı son tarih olan 14 Temmuz'da, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’ndan yeniden Öncüpınar Sınır Kapısı'na geçti. Eşyaları ile üst aramaları yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amacıyla tedavi edildi ve 0- 15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapıldı.

9 BİN 38 SURİYELİ GERİ GELMEDİ

Sınır kapısında otobüslere bindirilen Suriyeliler, Kilis'e geçti. Bayramı ülkesinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 59 bin 200'ü verilen sürede Türkiye'ye dönerken, 9 bin 38'i ise kalmayı tercih etti.























