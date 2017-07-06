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Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı çıkan yangın söndürülürken ölen ya da yaralanan da olmadı.

06.07.2017 - 07:32
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Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin nöroloji bölümünün bulunduğu 4'üncü katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

HASTALAR  TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle panik yaşanırken, hastane personelleri tarafından hastalar binadan tahliye edildi. Hastanenin 4'üncü katında yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, Bir süre dışarıda bekletilen hastalar ise başka bir bloğa götürüldü.  Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın





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