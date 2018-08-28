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Bayrampaşa'da 9 aracın karıştığı kazanın görüntüleri

İstanbul Bayrampaşa'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 17:07..
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Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde dün 23.00 sularında caddede aniden duran bir sürücünün neden olduğu kazada 1 motosiklet ve 9 araç birbirine girdi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Araçların içinde bulunan vatandaşlar panik ve korku içinde araçlarından indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan 4 kişiye müdahale ederken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kaza, Ömer Gürmer isimli vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bayrampaşa'da 9 aracın birbirine girdiği anlar VİDEO

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