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Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da DEAŞ üyesi 4 kişi yakalanmış ve araçları infilak ettirilmişti. Yapılan detaylı incelemede, faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

29.10.2017 - 02:44
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Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa'da yapılan terör operasyonunun detayları hakkında açıklama yaptı. 4 DEAŞ militanının yakalandığı terör operasyonunda, AVM'nin otoparkında bombalı bir motosikletin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

EMNİYET İNCELEME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Biri yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon hakkında, "27.07.2017 günü akşam saatlerinde ilimiz Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiyenin müdahalesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede her iki adreste de her hangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda ve motor, elektronik devre, kablo, pil ve vb. malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

MOTOSİKLETTEN UZAKTAN KUMANDALI PATLAYICI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda "Bahse konu adreslerde bulunduğu belirlenen şahıslara ait 1 adet araç ve motosikletin Bayrampaşailçesindeki bir alış veriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edilmiş, araçlarla birlikte DEAŞ terör örgütü üyesi biri yaralı olmak üzere 4 şahıs 28.10.2017 günü saat: 16.00 sıralarında yakalanmış 2 hücre çökertilmiştir.

Araç içerisinde ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir.” denildi.

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