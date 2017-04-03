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Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

03.04.2017 - 11:45
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Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Yenidoğan ve Yıldırım Mahalleleri'ndeki 2 iş yerinde çok sayıda ruhsatsız ve faturasız tabanca bulunduğu yönünde ihbar geldi.

SUİKAST SİLAHI DA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri adreslere yaptığı baskınlarda 2'si kurusıkıdan bozma toplam 4 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 27 namlu, çeşitli tabanca mekanizmalarıyla kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Polis ekipleri H.S.(29), O.C.K.(23) ve A.Ş.(24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

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