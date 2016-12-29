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Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

Eski Bayrampaşa Cezaevi Alanı'nda kentsel dönüşüm çalışmaları için fiziki çalışmalar başlatıldı.

29.12.2016 - 10:28
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  2. Emlak
Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

Eski Bayrampaşa Cezaevi Alanı için fiziki çalışmalar start aldı. Proje kapsamında, alana 2 bin 300 konutun yanı sıra devlet hastanesi, okul, cami, meydan, kültür ve sanat merkezi, yer altı otoparkı, spor salonları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile dükkânlar inşa edilecek.

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

600 BİN METREKARELİK İNŞAAT YAPILACAK

İmar planları değişikliği geçen yıl İBB Meclisi'nde kabul edilmişti. İsmet Paşa Mahallesi'nde mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olan 195 bin 350 metrekare yüzölçüme sahip arazide yaklaşık 600 bin metrekarelik inşaat yapılacak. Depreme dayanıklılık ön planda tutulacak ve proje için inşa edilecek konutlarda 10 bin kişilik nüfus yaşayacak.

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

"DAİRELER TİCARİ AMAÇLI SATILMAYACAK

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bu konutlar kentsel dönüşüm amacıyla yapılıyor. Bu daireler ticari amaçla satılmayacak. Bir mahallemizin bir kısmı, inşaatlar tamamlandıktan sonra buraya taşınacak. İkinci aşamada da boşaltılan bölge yıkılarak bu döngüyü devam ettirme düşüncesindeyiz. Vatandaşlarımız mevcut dairelerinin durumuna göre belli oranda kesinti yapılarak yeni projeden hak sahibi olacaklar” diye konuştu.

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