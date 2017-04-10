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Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu

Operasyonda 50 bin sahte içki şişesi kapağı ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.04.2017 - 23:32
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde sahte içki şişelerine kapak üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi bir süre takibe alan ekipler, bugün akşam saatlerinde imalathaneye operasyon düzenledi.

Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu

Baskında 50 bin sahte içki şişesi kapağı, çok sayıda sahte bandrol, 2 şişe kapaklama makinesi ve baskı kalıpları ele geçirildi. Operasyonda 3'ü 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu

3 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şüpheli ise sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu

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