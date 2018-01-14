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Bayrampaşa'daki cezaevi alanına 2 bin konutluk proje

Bayrampaşa'da bir zamanlar bulunan cezaevinin yerine 2 bin 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi yükseliyor.

DHA | 14.01.2018 - 09:55..
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Bayrampaşa'daki cezaevi alanına 2 bin konutluk proje

Bayrampaşa'da bir zamanların ünlü cezaevinin bulunduğu alanda, yeni bir proje hayat buluyor. 2 bin 200 konutluk kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları bölgede tüm hızıyla sürüyor.

PROJEYİ DESTEKLEYEN KADAR DESTEKLEMEYENLER DE VAR

Konutlarına yerleşmeyi bekleyen Bayrampaşalıların bir kısmı bu projeyi desteklerken bir kısmı da desteklemiyor.

Bayrampaşa'daki cezaevi alanına 2 bin konutluk proje

AÇIKLAMA YAPILDI

Proje ile ilgili açıklama yapan Bayrampaşa Belediyesi, "Eski cezaevine yapacağımız 2 bin 200 konutun hiçbir şekilde ticari satışı olmayacak. Alana yapacağımız konutlar Bayrampaşa’da deprem riski taşıyan adaların yıkımı sonucu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kullanılacaktır. Eski cezaevi alanına yapılacak olan hastanemiz 350 yataklı olup tüm Bayrampaşalı vatandaşımıza tam donanımlı sağlık hizmeti sağlayacak. 8 adet ameliyathanesi, 52 yataklı yoğun bakım bölümü, yeni doğan ünitesi ve acil servisi ile hastane vatandaşlarımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak.10 bin metrekareli.” ifadelerine yer verdi.

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