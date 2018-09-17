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Bayrampaşa’daki kazada 3 kişi ağır yaralandı

Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü.

İHA | 17.09.2018 - 07:35..
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Kaza, saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa O3 Karayolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Bayrampaşa istikametinden Vatan Caddesi istikametine gitmekte olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpma etkisiyle ikiye bölünen otomobil içerisindeki 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Bayrampaşa’daki kazada 3 kişi ağır yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. İkiye bölünen araç olay yerine çağrılan vinç ile kaldırılırken, kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol temizleme ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Temizleme çalışmaları tamamlanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Bayrampaşa’daki kazada 3 kişi ağır yaralandı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yaralılar hastaneye sevk edildikten sonra ikiye bölünen araç içerisinde bulunan peruk ve kadın ayakkabısı yol kenarına fırladı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa’daki kazada 3 kişi ağır yaralandı

Bayrampaşa’daki kazada 3 kişi ağır yaralandı

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