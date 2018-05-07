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'Bazı ayetler Kuran'dan çıkartılsın' bildirisine tepki

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski başbakanlardan Manuel Valls’ın da aralarında bulunduğu 300 siyasetçi ve yazar Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını talep etti.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 09:32..
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Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılık aynı kanallardan beslenmeye devam ediyor. Fransa'da aralarında ırkçı siyasilerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi Kuran-ı Kerim'den, bazı ayetlerin Yahudi düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle çıkartılmasını talep etti.

'Bazı ayetler Kuran'dan çıkartılsın' bildirisine tepki

ARALARINDA SARKOZY DE VAR

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski başbakanlardan Manuel Valls’ın da aralarında bulunduğu 300 siyasetçi ve yazarın, Yahudi düşmanlığını yaydığı gerekçesiyle Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bildirisine Türkiye’den tepki geldi.

'Bazı ayetler Kuran'dan çıkartılsın' bildirisine tepki

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de sosyal medya hesabından bu bildiriye tepki gösterdi.

Kalın,  “Aralarında Sarkozy’nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını talep etmiş. Modern çağda cehalet ve hamakat bu kadar olabilir." mesajını paylaşırken, Bakan Çelik ise “300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor." yorumunu yazdı.

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