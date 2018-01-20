Bazı ünlü yazarların eserleri nasıl reddedildi

Bugün çok satan listelerde gördüğümüz kitapların hiçte kolay bir şekilde o raflarda yer almamış. Dünyanın önde gelen edebiyatçıların yazdıkları eserleri yayınevleri tarafından "çok satmaz" "okurlar beğenmez" "gereğinde fazla kalın" gibi gerekçelerle yazarına teslim edilmiş.

Fakat bugün baktığımızda reddedilen kitaplar binlerce okura ulaşarak, evrenselliği yakaladılar. Yayınevleri tarafından basımı gerçekleştirilemeyen kitaplar arasında;

J. R. R. Tolkien'in fantastik türde olan romanı Yüzüklerin Efendisi, J.K. Rowling'in Haryy Potter kitabı, Viladimir Nobakov'un Lolita romanı gibi eserler yer alıyor. Defalarca deneyip kitabını bir türlü yayınlatmayan ve bunun sonucunda psikolojik sorunlar yaşayarak intihar eden yazarlar bile var.

Detaylar haberimizde...

VLADIMIR NOBAKOV - LOLITA

Dünya çapında 50 milyon okunan Lolita romanının yazarına editör Blance Knoph'un gönderdiği mektup:

“Hayatım,

Ofistekilerin Nabokov’un Lolita’sına hayır demeleri uzun sürdü ama ikimiz de bu kitabı basamayacağımızı biliyorduk. Kitabı geri istiyor musun? İstemiyorsan onu arşivlerimizde saklayacağız. Lütfen haber ver. Bu kitabı basacak bir yayıncı bulabilecek misin, merak ediyorum.”





Nobakov

JOHN KENNEDY TOOLE - ALIKLAR BİRLİĞİ





Yazarın, başyapıtı olarak gördüğü eserinin defalarca reddedilmesine dayanamayıp 32 yaşında intihar etti. Ve yazarın ölümünden 12 yıl sonra, eseri Pulitzer ödülüne layık görüldü.





Toole

ADAM FAWER - OLASILIKSIZ





Adam Fawer’in satış rekorları kıran kitabı tam 50 yayınevi tarafından satılmayacağı düşüncesiyle geri çevrildi.





Fawer

GEORGE ORWELL - HAYVAN ÇİFLİĞİ

1944 yılında bu ünlü eseriyle Faber&Faber yayınevinin başındaki T. S. Eliot’ın kapısını çalan Orwell, Eliot’ın karısı tarafından şu cevapla reddedildi:

"Benim bu yapıtla ilgili genel tatminsizliğimin temeli, en yalın haliyle, yapıtın olumsuz havası. Yazarın istediklerine, karşı çıktığı şeylerin bazılarına sempati duyuyorum ama kitaba hakim olan ve genelinde Troçkist diyebileceğim bakış ikna edici değil.”





Orwell

MARGARET - MITCHELL - RÜZGAR GİBİ GEÇTİ





Yayımlandığı günden beri çok satan ve hala popülerliğini kaybetmemiş olan Rüzgar Gibi Geçti, kimsenin iç savaşı okumak istemeyeceği gerekçesiyle gönderildiği yayınevi tarafından reddedildi.

Mitchell

MARSEL PROUST - KAYIP ZAMANIN İZİNDE

Proust’un kitabı editör tarafından önce reddedildi ancak sonrasında ciltlere bölünerek basılacağı söyledi:

“Eğer yazar buna razı olmazsa, o zaman unutsun gitsin.”





Proust

ANTON ÇEHOV





Çehov’un küçük hikayelerinin yayımlandığı derginin editörü, ona daha yazması için diretiyordu. Başlarda mecbur kaldığı bu üslup ise zamanla onun yapıtlarının en önemli özelliği oldu.

GÜLTEN DAYIOĞLU - FADİŞ

Türkiye’nin en önemli çocuk kitabı yazarlarından biri olan Gülten Dayıoğlu’nun Fadiş’i yıllarca basılmayı bekledi.





Dayıoğlu

Kulin

Ayşe Kulin de 25 yıl boyunca romanlarını basacak bir yayınevi aradı.

Ergül Tosun

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