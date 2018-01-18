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Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Dünyanın önde gelen edebiyatçıların roman taslakları.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 15:27..
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Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Yazarlar yayımladıkları kitaplarla dünyada milyonlarca okuru ulaşarak önemli bir başarıya imza atarlar. Romanları aylarca liste başı olur.

Peki, yazarların keyifle okuduğumuz ve elden ele dolaşan bu romanları nasıl yazdıklarını hiç düşündünüz mü?

Dünyaca ünlü kalem ustalarının roman taslaklarını oluşturuken oldukça farklı metodlar kullanmışlar. Kütüphanemizde, kitaplığımızda, çalışma masamızda hazır bulunan romanların hazırlanış süreci oldukça ilginç.

Rus yazar Dostoyevski'den George Orwell'a, Vladimir Nobakov'dan, Orhan Pamuk'a uzanan sekiz  yazarın roman taslakarı...

FYODOR DOSTOYEVSKİ (Karamazov Kardeşler)

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Rus yazar Dostoyevski Karamazov Kardeşler'i yazarken izlediği yöntem.

GEORGE ORWELL

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Hayvan Çifliği ve 1984 adlı ünlü romanların yazarı İrlandalı yazar George Orwell'ın roman taslağı.

JACK KEROUAC

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Amerikalı şair ve romancı Kerouac'in kitap taslağı.

OSCAR WILDE

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Doriyan Gray'ın Portresi adlı ünü romanın yazarı Oscar Wilde'nin romanı.

ANTIONE DE SAINT EXUPERY (Küçük Prens)

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Fransız yazarın Küçük Prens kitabının taslağı.

ORHAN PAMUK (Masumiyet Müzesi)

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanının taslağı.

VLADIMIR NOBAKOV

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Lolita romanıyla bilinen yazar Vladimir Nobakov'un kitap hazırlanışı.

ALEKSANDR PUŞKİN

Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Rus Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden olan Puşkin'in roman taslağı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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