Bazı ünlü yazarların roman taslakları

Yazarlar yayımladıkları kitaplarla dünyada milyonlarca okuru ulaşarak önemli bir başarıya imza atarlar. Romanları aylarca liste başı olur.
Peki, yazarların keyifle okuduğumuz ve elden ele dolaşan bu romanları nasıl yazdıklarını hiç düşündünüz mü?
Dünyaca ünlü kalem ustalarının roman taslaklarını oluşturuken oldukça farklı metodlar kullanmışlar. Kütüphanemizde, kitaplığımızda, çalışma masamızda hazır bulunan romanların hazırlanış süreci oldukça ilginç.
Rus yazar Dostoyevski'den George Orwell'a, Vladimir Nobakov'dan, Orhan Pamuk'a uzanan sekiz yazarın roman taslakarı...
FYODOR DOSTOYEVSKİ (Karamazov Kardeşler)
Rus yazar Dostoyevski Karamazov Kardeşler'i yazarken izlediği yöntem.
GEORGE ORWELL
Hayvan Çifliği ve 1984 adlı ünlü romanların yazarı İrlandalı yazar George Orwell'ın roman taslağı.
JACK KEROUAC
Amerikalı şair ve romancı Kerouac'in kitap taslağı.
OSCAR WILDE
Doriyan Gray'ın Portresi adlı ünü romanın yazarı Oscar Wilde'nin romanı.
ANTIONE DE SAINT EXUPERY (Küçük Prens)
Fransız yazarın Küçük Prens kitabının taslağı.
ORHAN PAMUK (Masumiyet Müzesi)
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanının taslağı.
VLADIMIR NOBAKOV
Lolita romanıyla bilinen yazar Vladimir Nobakov'un kitap hazırlanışı.
ALEKSANDR PUŞKİN
Rus Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden olan Puşkin'in roman taslağı.
Ergül Tosun
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