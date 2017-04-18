taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.705
USD
3,6897
EURO
3,9379
ALTIN
152,37
PETR
54,8300

‘BBC babası’ lakaplı profesör tekrar canlı yayına çıktı

BBC röportajı sırasında odaya dalan çocukları ile üne kavuşan Profesör Robert Kelly, Al Jazeera'ya gündemi değerlendirdi.

18.04.2017 - 14:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Daha önce BBC'ye canlı yayında röportaj verirken içeriye giren çocukları nedeniyle üne kavuşan Profesör Robert Kelly, dün Al Jazeera'ya konuk oldu.

‘BBC babası’ lakaplı profesör tekrar canlı yayına çıktı

KORE HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ

Kore hakkında derin bilgilere sahip olan profesör, bu sefer Al Jazeera'nın canlı yayınına katılarak son dönemlerde yaşanan ABD- Kore gerginliği hakkında görüşlerini bildirdi.

‘BBC babası’ lakaplı profesör tekrar canlı yayına çıktı

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Profesör Kelly, görüşlerini aktarırken bu sefer içeri çocukları girmedi. Bu olay sosyal medyada yankı uyandırırken "Kapıyı üç kez kitlemiştir." ve "Canlı yayında sürekli kapıya bakan sadece biz değiliz." şeklinde espriler yapıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

129
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

544
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

303
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

108
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

97
Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

75
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM