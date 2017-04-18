‘BBC babası’ lakaplı profesör tekrar canlı yayına çıktı

Daha önce BBC'ye canlı yayında röportaj verirken içeriye giren çocukları nedeniyle üne kavuşan Profesör Robert Kelly, dün Al Jazeera'ya konuk oldu.

KORE HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ

Kore hakkında derin bilgilere sahip olan profesör, bu sefer Al Jazeera'nın canlı yayınına katılarak son dönemlerde yaşanan ABD- Kore gerginliği hakkında görüşlerini bildirdi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Profesör Kelly, görüşlerini aktarırken bu sefer içeri çocukları girmedi. Bu olay sosyal medyada yankı uyandırırken "Kapıyı üç kez kitlemiştir." ve "Canlı yayında sürekli kapıya bakan sadece biz değiliz." şeklinde espriler yapıldı.