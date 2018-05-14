taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3355
EURO
5,1877
ALTIN
184,01
PETR
76,7200

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

İngiltere'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BBC muhabiri Abdüllatif Şener'i sordu. Erdoğa

AA | 14.05.2018 - 08:10..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İngiltere'ye giderek burada dünyaca ünlü yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi. Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç bir soru soruldu.

"SİYASETTE KIYMETİ HARBİYESİ YOK"

Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

"BAŞKALARINA YANAŞTI SIFIRLANDI"

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı
Baba Hasan Kozak, yası olduğu için görüntüleri izlemediğini, doğruysa çok üzüleceklerini söyledi.
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsteseler de istemeseler de yapacağız" dediği mega projeye karşı karalama kampanyasını İngilizler başlattı.
Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter
Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, tüm anketlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu seçimlerin ikinci tura kalmayacağını söyledi.
Mehmetçik sınırda teyakkuzda
Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, drone ile de bölgeyi adım adım izliyor
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

37
Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

6
Juventus şampiyonluğunu ilan etti

Juventus şampiyonluğunu ilan etti

10
Barcelona'nın namağlup serisini Levante bitirdi

Barcelona'nın namağlup serisini Levante bitirdi

11
Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

15
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

20
Netanyahu Trump'ın Kudüs ve İran kararından memnun

Netanyahu Trump'ın Kudüs ve İran kararından memnun

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM