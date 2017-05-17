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BBC muhabirinden canlı yayını bölen kadına nahoş müdahale

BBC muhabiri canlı yayın sırasında yanlarına gelen kadını göğsünden tutarak uzaklaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.

17.05.2017 - 15:48
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  2. Dünya

Parlamento seçimlerinin yaklaştığı İngiltere’de, BBC muhabiri Ben Brown ve kanalın siyaset editörü Norman Smith, canlı yayında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hakkında konuşurken, bir kadın gülerek yanlarına yaklaştı. “Kesinlikle harika” dediği duyulan kadın, Brown tarafından memesinden itilerek uzaklaştırıldı. Bu tepki karşısında şaşıran kadın, Smith’in omzuna vurarak olay yerinden ayrıldı.

BBC muhabirinden canlı yayını bölen kadına nahoş müdahale

Brown, Twitter’dan açıklama yaparak olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyerek kendini savunsa da sosyal medyadaki tepkilere engel olamadı. Bazıları konu üzerine espri yarışına girerken bazıları, Brown'un işinden uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

BBC muhabirinden canlı yayını bölen kadına nahoş müdahale

BBC muhabirinden canlı yayını bölen kadına nahoş müdahale

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