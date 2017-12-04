BBC muhabirinin Sur haberi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan terör operasyonun ardından PKK'lı teröristlerin zarar verdiği yerler tek tek onarılıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde ise terör operasyonları devam ediyor.

BBC Türkçe ve Amerikan'ın Sesi sitesinin muhabiri Hatice Kamer ise düzenli olarak Sur haberleri yaparak algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

ALGI OPERASYONU

Sur'a zarar verenlerin teröristler değil de askerlerin olduğu izlenimi vermeye çalışan haberler yapan muhabir son haberini "Diyarbakır Sur'da sokağa çıkma yasağı üçüncü yılında: Ne ev kaldı, ne sokak" başlığıyla servis etti.

YPG'Lİ TERÖRİST İLE ÖZEL RÖPORTAJ

Aynı muhabir, Temmuz ayında Afrin'e giderek terör örgütü YPG'nin Afrin sorumlusuyla özel röportaj yaparak PKK'nın sözcülüğünü yapmıştı.