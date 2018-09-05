taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5757
Euro
7.6491
Altın
1196.705
Borsa
92790.99

Kanser hastası BBC spikeri hayatını kaybetti

Meme kanseri tedavisinin yanıt vermediği BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, bugün yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

ZAMANLA YARIŞIYORDU

40 yaşındaki Bland, sayılı günleri kaldığını bu haftanın başında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Kanser hastası BBC spikeri hayatını kaybetti

"KORKARIM ZAMAN GELDİ"

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi. Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

"ÖLMEKTEN KORKMUYORUM"

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı: "Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

211
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM