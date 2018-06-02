BBC Türkçe'nin yeni provokasyonu

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 22 gün gibi kısa bir süre kaldı.
Siyasi partilerin saha çalışmaları son hızla devam ederken kamuoyu şirketleri de seçmenin nabzını tutuyor.
Paylaşılan son anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oyları önde gidiyor.
İNGİLİZ'İN ALGI OPERASYONU
Sandık sonuçlarına etki etmek isteyen İngilizler, seçim sürecindeki tarafını seçti.
BBC'nin Türkçe servisi; 1990'lı yıllarda yaşanan olayları tekrar gündeme getirdi.
TÜRK POLİSİNİ KATİL OLARAK GÖSTERDİLER
BBC'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, Türk polisinin bölgede bazı Kürtleri öldürdüğü söylendi.
Videoda, Türk polisi katil olarak gösterilerek bölgeye nefret tohumları ekildi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oylarının artması için yapılan haber, Twitter kullanıcılarının da tepkisini çekti.