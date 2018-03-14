BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

Ford 1 milyon 400 bin aracını geri çağırıyor

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Hiçbir kahveyi yanında su olmadan tüketmeyin

Sadece Türk Kahvesi'nin yanında değil, Espresso, Americano, Latte, Cappuccino, Mocha, Filtre Kahve'nin yanında da kilo almamak için su için.