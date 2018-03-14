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BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

YPG'li teröristler sivillerin Afrin'den çıkmasına izin vermedi. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra BBC'de örgütün yalanları ekrana geldi.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 16:32..
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BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Amerika'nın talimatları doğrultusunda Suriye'nin kuzeyine yerleşen teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 54. gününe girdi.

Harekat kapsamında adım adım Afrin'in şehir merkezine ilerleyen Mehmetçik, sivillerin zarar görmemesi için operasyonlarını yüksek hassasiyetle gerçekleştiriyor.

YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermiyor VİDEO

YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPACAK

Türk askerine karşı duramayan YPG'li teröristler, Afrin'in şehir merkezinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı planladı.

SİHA'LAR ORTAYA ÇIKARDI

SİHA'lar tarafından kaydedilen görüntülerde; Afrin'de YPG zulmünden kaçmaya çalışan sivillerin engellendiği görüldü. Görüntüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri yayınladı.

BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar VİDEO

BBC YPG'Yİ AKLAMA PEŞİNDE

Afrin'de YPG'li teröristlerin kirli planları ortaya çıkınca İngiltere'de yayın yapan BBC'de örgütü aklama yayınları başladı.

BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

TÜRKİYE'Yİ KARALAYAN TÜRK MUHABİR

BBC World News TV'de ekrana gelen programın konuğu olan BBC Türkiye Masası çalışanı Öykü Altuntaş, örgütün yalanlarını izleyicilere aktardı.

YPG'li teröristlerin sivilleri engellemediğini savunan Öykü Altuntaş, bölgede sadece kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Sıkılmadın mı çalmaktan! Kaynak: Ensonahber

BBC'de Türkiye aleyhinde açıklamalarına devam eden Öykü Altuntaş, Türkiye'yi karalamaya çalışan Türk muhabirler arasındaki yerini de sağlamlaştırdı.

BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

Türk muhabirlerin Türkiye'yi karalama çalışmaları haberi

BBC'de terör örgütü YPG'yi aklamaya çalıştılar

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