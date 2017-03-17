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BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi

BBC'nin canlı yayınında odaya giren çocukların çıkarılmasıyla gündeme oturan profesörün parodisi, Yeni Zelanda'daki bir tv'de yapıldı.

17.03.2017 - 10:53
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BBC'nin canlı yayını sırasında odaya bir anda çocuklarının ve onları dışarı çıkarmaya çalışan eşinin girmesiyle tüm dünyanın gündemine oturan Prof. Kelly'nin parodisi hazırlandı.

BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi

BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi İZLE

ÇALIŞAN ANNE PROFİLİ YARATILDI

Perşembe günü 'Jono and Ben on Thursday' adlı Yeni Zelandalı bir televizyon programında yayınlanan parodi büyük yankı uyandırdı. Parodide; çalışan bir annenin herşeyi yapabileceği belirtildi.

BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi

BİRÇOK İŞİ HALLEDİYOR

Gerçeğinde olduğu gibi anne televizyon programında konuşurken çocuğu içeri giriyor, onunla ilgileniyor ve daha sonra politikadan konuşmaya devam ediyor.

Ardından da bomba imha ekipleri geliyor ve zorlanmadan bombayı etkisiz hale getiriyor.

BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi

BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi

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