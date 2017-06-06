BBC'nin Londra saldırganını Türkiye ile ilişkilendirme çabası

İngiliz BBC'nin Türkçe yayın organı bu kez de İngiltere'nin başkenti Londra'yı kana bulayan DEAŞ'lı terörist Youssef Zaghba'nın, 2016 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken Bologna Havalimanı'nda durdurulduğunu yazdı.
İTALYANLAR SERBEST BIRAKTI
Zaghba'nın yanındaki cep telefonundan DEAŞ'ın propoganda videolarının çıktığı ancak "terör suçu ile yargılanmasına yetecek kanıt bulunmaması nedeniyle" İtalya'da serbest bırakılmasını eleştirmeyen BBC, Türkiye'ye algı operasyonu yapmanın derdine düştü.
İşte o haber;