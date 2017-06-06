BBC'nin Londra saldırganını Türkiye ile ilişkilendirme çabası

İsmail Küçükkaya, Deniz Seki'nin tahliye edilmesinin ülkenin en önemli olayı gibi sunmanın habercilik olmadığını söyledi.

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Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

Arda Turan'ın uçakta kavga ettiği Bilal Meşe'ye "Seni bu uçağa alanın da a... k..." diyerek Yıldırım Demirören'e de küfrettiği öğrenildi.