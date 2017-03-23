BBC'nin referandum sınavına AK Parti'den cevap

İngiliz BBC'nin Türkçe servisi dün bir sınav-anket şeklinde sorular hazırladı. Bu sorulara verilen cevaplarla, seçmenin 16 Nisan'da oylanacak Anayasa değişimine ilişkin ne kadar bilgi sahibi olduğumuz incelendi.

Her fırsatta Türk siyasetini yorumlamayı marifet bilen İngiliz medyasına ilk tepki AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından geldi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, hazırladığı 10 soruda, şıkları da sundu, doğru cevabı da verdi.

İşte BBC'ye cevap niteliği taşıyan 10 soru 10 cevap:

1) Yeni dönemde Cumhurbaşkanı’nı kim seçecek?

A) DOĞAN MEDYA B) CNN&BBC C) VESAYETÇİ KURUMLAR D) MİLLET

Doğru cevap “D”!

Önerilen anayasa değişiklik teklifi yürürlüğe girdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı artık MİLLET seçecek.

2) Yeni dönemde hakimler ve savcılar kurulu üyelerini kimler seçecek?

A) FETÖ

B) YARGI OLİGARŞİSİ

C) HALK TARAFINDAN SEÇİLEN CUMHURBAŞKANI VE YİNE HALK TARAFINDAN SEÇLEN TBMM

D) HAKİMLER VE SAVCILAR KENDİLERİ SEÇECEK

Doğru cevap C!

Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı fonksiyonu içerisindeki idari bir kuruldur. Bu kurulun üyeleri yeni dönemde, halkın doğrudan oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı ve halkın doğrudan oylarıyla seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek.

3) Yeni anayasa teklifine göre Anayasa Mahkemesi üyelerini kimler belirleyebilecek?

A) YASAMA B) BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK C) YÜRÜTME D) YARGI

Doğru cevap B!

Önerilen değişiklik teklifinde anayasa mahkemesinin yapısına ilişkin bir değişiklik yok.

4) Yeni anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanı yargılanabilir mi?

A) EVET B) HAYIR Doğru cevap A!

Yeni teklife göre Cumhurbaşkanı hem görev suçlarından hem de ceza kanunlarında sayılan tüm suçlardan dolayı yargılanabilir.

5) Yeni anayasa teklifinde yargılanması için mecliste soruşturma başlatılan bir Cumhurbaşkanı, seçimlerin birlikte yenilenmesini talep edip, soruşturmadan kurtulabilir mi?

A) SORUŞTURMA AÇAN MECLİSİ FESHEDER B) SEÇİMLERİ YENİLEYEBİLİR C) HAYIR KURTULAMAZ D) REFERANDUMA GİDEBİLİR Doğru cevap C!

Yeni anayasa teklifine göre hakkında soruşturma başlatılan Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyemez.

6) Yeni dönemde Cumhurbaşkanı kararnameleri hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı kararnameleri kanunların altındadır. B) Cumhurbaşkanı kararnameleri kanunlarla çelişirse, kanun uygulanır. C) Meclis bir kanun çıkararak dilediği kararnameyi yürürlükten kaldırabilir. D) HEPSİ

Doğru cevap D! Önerilen değişiklik teklifinin 8.maddesinde detaylıca yazmaktadır.

7) Yeni dönemde Cumhurbaşkanı ve yürütme işlemleri nasıl denetlenir?

A) Meclis araştırması, meclis soruşturması, genel görüşme ve yazılı soru ile B) Demokratik seçimlerle C) Anayasa mahkemesi ile D) Hepsi

Doğru cevap D! Cumhurbaşkanı TBMM tarafından A maddesi ile, Halk tarafından B maddesi ile, Yargı tarafından C maddesi ile denetlenebilir.

8) Cumhurbaşkanı’nın meclisi feshedebilir mi?

A) Yeni dönemde Fesih yoktur seçimlerin birlikte yenilenmesi vardır B) Evet feshedebilir C) Feshedemez ama vekilleri tatile gönderebilir D) Meclisi süresiz dondurur

Doğru cevap A! Yeni dönemde meclisin feshi söz konusu değildir. Seçimlerin birlikte yenilenmesi vardır. Cumhurbaşkanı veya TBMM seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verirse, birlikte seçimlere gidilir ve aynı gün seçimler yapılır.

9) Yeni dönemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yargılanabilir mi?

A) Hayır yargılanamaz B) Belki yargılanır C) Evet yargılanabilir D) Hiçbiri

Doğru cevap C!

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da görev suçlarından dolayı suçlanabilir ve yargılanabilirler.

10) Yeni anayasa teklifi yürürlüğe girdikten sonra kimlerin oyunları bozulacak?

A) KÜRESEL VE BÖLGESEL ŞER ODAKLARI

B) A’NIN YERLİ İŞ BİRLİKÇİLERİ

C) FETÖ, CHP, PYD, PKK, YPG, DHKPC

D) HEPSİ

Doğru cevap D!