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BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu yorumu

Mustafa Destici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belgeli iddialarıyla ilgili konuşurken Necip Fazıl'ın CHP için söylediklerini hatırlattı; "Muhalefet, iktidarı düşürmek kaydıyla vatanı düşürmeye bile razıdır."

DHA | 03.12.2017 - 09:21..
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamasında ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak dinlenildiği mahkeme sürecinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarının akıllara, 'Acaba ABD'deki mahkeme sürecinin bir uzantısı mıdır?' sorusunu getirdiğini söyleyen Destici şu ifadeleri kullandı:

"İKTİDARI DÜŞÜRMEK İÇİN VATANI DÜŞÜRMEYE RAZIDIR"

"CHP'nin bu tavrı bize, Üstad Necip Fazıl'ın 1956'da yine CHP için söylediği, 'Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek kaydıyla vatanı düşürmeye bile razıdır' sözünü hatırlatmıştır.

Geçmiş dönemlerde buna benzer belgeler 1990'lı yılların iktidar çevreleri için Büyük Birlik Partisi'ne de gelmiş ama BBP'nin asil kadroları tarafından, 'bunlar siyasetin değil, hukukun konusudur' denilerek ellerinin tersiyle itilmiştir.

"İDDİALAR 6 AY ÖNCE İNTERNETTEYDİ"

Yaklaşık 6 ay önce, bir internet sitesinde malum çevrelerce paylaşıldığı söylenen ve hukukun konusu olan bu iddiaların bugün bizzat ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcüleri tarafından dillendirilmesi çok yönlü bir şaibeye de sebep olmuştur. Bu da, büyük bir iddia ile açıklanan bu dekontların kaynağı ile ilgilidir.

"HUKUKA KONU OLMASI GEREKEN HUSUSLAR SİYASETE KONU OLMAMALI"

Hukukun konusu olması gereken hususlar, günlük ve çıkar amaçlı siyasetin konusu yapılmamalıdır. Bunun yapana da faydası olmayacaktır. Burada kazanacak olan sadece bu dekontları servis edenler ve arkalarındaki Türkiye düşmanları olacaktır.

CHP'li yöneticilerin bundan sonra yapması gereken şey ellerindeki bütün argümanları savcılıkla eksiksiz bir şekilde paylaşmak ve yargının vereceği kararı beklemek olmalıdır."

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