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BBP idam cezası teklifini Meclis'e sunuyor

Hakkari'de Nurcan Karakaya ve 11 aylık Mustafa Bedirhan'ın şehit olmasının ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Ekim ayında idam teklifini Meclis'e sunacaklarını belirtti.

AA | 05.08.2018 - 15:21..
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BBP idam cezası teklifini Meclis'e sunuyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa teşkilatının bir otelde düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine aynı yerde şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, “Bu mücadele, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık buluyor ya da dışarıda ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Türkiye’yi köşeye sıkıştırma ve birtakım yaptırımlar uygulama yönüne itiyor.” diye konuştu.

"EKİM’DE SUNACAĞIZ"

Hain ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Önüme gelirse imzalarım.’ dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.

"İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Destici, iki grup için idam istediklerine değinerek, şöyle devam etti:

“Nurcan Karakaya ve 11 bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi bizzat kurşunu sıkıp benim, askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz.

İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek sayımız yok diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu.”

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