BBP'nin genel başkanı yeniden Destici seçildi

BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 691 oyla tekrar Genel Başkan seçildi.

YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

Destici, kurultayda yaptığı konuşmada, göreve başladıkları ilk yıllarda Türkiye'nin en ciddi meselesi olan terörün hala sürdüğünü belirterek, "Maalesef bugün PKK hem Türkiye içinde eylemlerine devam ediyor hem de Kuzey Irak'ta, daha önce sadece Kandil ve Mahmur gibi bir kaç kampa hapsolmuşken bugün Kerkük'te PKK'lıları görüyoruz" dedi.

AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SAMİMİ HAREKET ETMEDİ

ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinin terörle mücadelede hiçbir zaman samimi hareket etmediğini söyleyen Destici, "IŞİD, DEAŞ terör örgütü de PYD/YPG, PKK terör örgütü değil mi PKK sizin terör listenizde değil mi PYD/YPG'nin sözde SDG'nin, PKK'nın bir uzantısı olduğunu bilmiyor musunuz Başkonsolosluğunuzda çalışan FETÖ iltisaklısının telefonunun içini bile biliyorsunuz da PYD/YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu anlamanız için Rakka'da Apo posterleri mi açılmalıydı?" ifadelerini kullandı.