BBP'nin referandum kararı belli oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iki gün önce yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Bilinçli bir şekilde oy vermeye çalışıyoruz. Kararımızı toplantımızın ve istişarelerimizin ardından kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuşmuştu.

BBP REFERANDUMDA HAYIR DİYECEK

Büyük Birlik Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında partisinin referandum kararının 'hayır' olacağını açıkladı.

BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ

Öznür'un açıklaması özetle şöyle:

"Bu sistemle tek parti ‘tek adam’ sistemi inşa ediliyor. Tek adam devletin tümüne hükmedecek. Hem hükümet hem Meclis hem de mahkeme olacak. Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Anayasa değişiklikleri hiçbir toplumsal müzakere, sivil toplumun ve siyasal partilerin katılımı aranmadan, AK Parti tarafından dört duvar arasında hazırlandı, büyük bir telaş içinde TBMM'den geçirildi. Çağımız özgürlük ve demokrasi çağı iken İnsanlık katılımcı ve özgürlükçü demokrasiyi konuşurken 15 Temmuz ihanetini ve kalkışmasını fırsat bilen AK Parti iktidarı otoriter rejim fırsatçılığı yapmıştır."