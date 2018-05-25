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BBP'nin seçim sloganı açıklandı

Genel Başkan Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde "Oylar AK Parti'ye, Büyük Birlik Meclise" sloganını kullanacaklarını açıkladı.

AA | 25.05.2018 - 15:08..
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BBP'nin seçim sloganı açıklandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cuma namazını Şentepe Muradiye Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra seçim çalışmalarını Şentepe'den başlattı.

Destici, bölge esnafını ziyaret etti ve sorunlarını dinledi.

ADAYIMIZ ERDOĞAN

Bir gazetecinin AK Parti'nin dün açıklanan seçim beyannamesiyle ilgili sorusu üzerine Destici, AK Parti ile yapılan ittifak çerçevesinde cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsattı.

OYLAR AK PARTİ'YE

Sloganlarını, "Oylar AK Parti'ye, Büyük Birlik Meclise" olarak belirlediklerini ifade eden Destici, şunları söyledi: "AK Parti'nin seçim beyannamesi çok doyurucu ve kapsayıcıydı. Özellikle hak mağduru olan kesimlerimiz vardı. İşte 3600 ek gösterge bekleyen polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Bunların yıllardır yaşadığı büyük hak mağduriyetinin giderileceği müjdesi verildi. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Eski statların yerine millet bahçelerinin yapılacak olması çok önemli. Dış politikayla ilgili vurgular gerçekten çok gerçekçiydi."

TÜRKİYE'YE KARŞI EKONOMİK OPERASYON

Destici, ekonomi anlamında şu anda Türkiye'ye bir operasyon çekildiğini, dövizdeki artışın tamamen seçim ve seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olduğunu söyledi.

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