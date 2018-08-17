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BDDK'dan bayram öncesi dolar için yeni hamle

BDDK, bankaların lira alımında forward işlemine yüzde 25 sınırlama getirildi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 20:06..
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kurban Bayramı tatili öncesinde dolar kuruna karşı bir dizi önlem aldı.

BANKALARIN VADELİ TL ALIMINA YÜZDE 25 SINIRLAMA

Kurum aldığı önlemle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı.

Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir."

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