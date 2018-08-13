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BDDK'dan dolar/TL açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 00:27..
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BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı'nın kur saldırısı hakkında yaptığı açıklamanın ardından BDDK da duruma el attı.

SINIRLAMA GETİRİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ( BDDK), yapılan açıklama;

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

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BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

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