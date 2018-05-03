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Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada

Esenler'de temizlik görevlilerinin bulduğu bebeğin, bir kadın tarafından çanta içinde çöpe bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 03.05.2018 - 18:55..
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Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi'nde 2 gün önce, bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çantayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakan kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada

BEBEĞİN BIRAKILMA ANI KAMERADA

Bebeğin bir kadın tarafından bir çanta içinde götürülerek bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda elinde bir çanta ile yürüyen bir kadının, eli boş olduğu halde tekrar geri dönerken görülüyor.

Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada VİDEO

Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada



Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada

Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada


Bebeğin çöpe bırakılma anı kamerada

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