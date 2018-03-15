Bebeğin ilk bin gününde beslenme çok önemli

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bebeğin anne karnına düştüğü andan itibaren beslenmenin önemine değinildi.
Çocuklarda ilk bin günde doğru beslenmenin önemi İZLE
İLK BİN GÜN ÇOK ÖNEMLİ
'Doktor Geldi'nin bu haftaki konuğu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık'tı. Palabıyık, doğru beslenmenin 0-2 yaştaki çocukların kaderini belirlediğinden bahsetti. Bütün hastalıklar, yaşam süresi, ilerki yıllarda yaşanabilecek sağlık sorunları bu ilk bin günde belli oluyor.
EK BESİNLER 6 AYDAN SONRA VERİLEBİLİR
Doğru beslenmenin öncelikle başladığı yer; ilk 6 ayda anne sütü olduğunu vurgulayan Palabıyık, 6 aydan sonra tamamlayıcı beslenme olarak ek besinlerin verilebileceğini belirtti.