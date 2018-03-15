Bebeğin ilk bin gününde beslenme çok önemli

1 IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerini yüzde 4,3'e yükseltti

2 Ofset nedir Bir çeşit matbaa basım tekniği olan ofset, su ile mürekkebin karışmadan basılması prensibine dayanır.

3 Televizyonun altında kalan çocuk öldü Muğla'da üstüne televizyon devrilen 2 yaşındaki Asya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

4 Trekking nedir Doğada, genelde gruplar halinde yapılan, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, hafif tempolu sportif yürüyüşlerdir.

5 Darbe girişiminde bulunan 68 sanığa müebbet hapis istendi Darbe girişiminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 132 sanıklı davada 68 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

6 TSK'nın sivilleri engelleyen dozeri vurduğu anlar Terör örgütü YPG'nin Afrin şehir merkezinden çıkmaya çalışan sivil halkı dozerle engelleme çalışmaları dozerin vurulmasıyla engellendi.