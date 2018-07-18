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Bebeğini denize atan anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'da, bebeğini Eminönü Vapur İskelesi’nden denize attığı iddia edilen anne hakkında savcı mütalaasını verdi.

İHA | 18.07.2018 - 13:51..
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Eminönü Vapur İskelesi’nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan anne Fatma K.’nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma K. ve avukatı hazır bulundu.

Bebeğini denize atan anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Fatma K.’nın ’alt soydan birine karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatma K.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verip duruşmayı erteledi.

BABANIN BERAATİ İSTENDİ

Savcı, atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından sanık Mustafa T.’nin ise beraatına karar verilmesini talep etti.

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