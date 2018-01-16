Bebeğini duvara çarparak öldüren baba tutuklandı

Manavgat'ta 3,5 aylık Hadi A'nın darp sonucu ölümünün ardından gözaltına alınan baba Ahmet A'nın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ahmet A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Ahmet A'nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Nazlı Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

3,5 AYLIK BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜ

Antalya'da dün Ahmet A. ile boşandığı eşi Nazlı Ç'nin Manavgat Devlet Hastanesine yaralı getirdikleri 3,5 aylık bebekleri Hadi A. müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Acil servis doktorlarının darp izi tespit ederek ölümü şüpheli bulması üzerine hastane polisinin alıkoyduğu Ahmet A. ile Nazlı Ç. gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 4 yıl önce evlendikten sonra Aralık 2017'de boşanan ancak aynı evde yaşamlarını sürdüren Ahmet A. ile Nazlı Ç'nin bir de 2,5 yaşında kızları bulunuyor.